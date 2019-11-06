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Игрок Челси побил уникальный рекорд легендарного Роббена в игре с Аяксом

Игрок Челси побил уникальный рекорд легендарного Роббена в игре с Аяксом
10:56 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитнику Челси Рису Джеймсу покорилось новое достижение в поединке Лиги чемпионов против амстердамского Аякса.

Талантливый английский защитник Рис Джеймс стал самым молодым автором забитого гола в футболке лондонского Челси в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Об этом информирует издание Daily Mail.

Рис Джеймс вышел на замену во втором тайме матча ЛЧ против амстердамского Аякса и на 74-й минуте игры записал на свой счет гол, который спас Челси от поражения. Игра закончилась со счетом 4:4.

Джеймс забил свой гол в 19 лет и 332 дня. Ранее это достижение принадлежало легендарному голландскому вингеру Арьену Роббену, который забил гол московскому ЦСКА, когда ему было 20 лет и 284 дня.

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Всего в текущем сезоне Рис Джеймс сыграл три матча в составе Челси в рамках АПЛ, также два матча молодой защитник сыграл в Кубке лиги, в которых забил один гол и в Лиге чемпионов это уже третий матч для него.

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Игрок является воспитанником академии лондонского Челси. В сезоне 2017/18 был капитаном команды Челси до 18 лет, которая выиграла Молодежный кубок Англии и был признан лучшим игроком сезона в академии клуба. В июне 2018 года подписал новый четырехлетний контракт с Челси.

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Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Рис Джеймс.
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