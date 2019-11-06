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Английские гранды поборются за экс-форварда Зари

Английские гранды поборются за экс-форварда Зари
12:22 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Деннис Бонавентуре, известный в Украине по выступлениям за "Зарю", попал в сферу интересов сразу двух клубов АПЛ.

Нападающий «Брюгге» Деннис Бонавентуре, известный в Украине по выступлениям за «Зарю», попал в сферу интересов сразу двух клубов английской Премьер-лиги.

Помимо «Лестера», про желание которого подписать Бонавентуре сообщалось ранее, в услугах нигерийца заинтересован и «Арсенал».

Ожидается, что за право подписать игрока «Брюгге» потребует с потенциального покупателя 23 миллиона евро.

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Сам Деннис Бонавентуре доволен тем, что к нему есть интерес от клубов из топ-чемпионата, но пока не планирует покидать Бельгию, желая выиграть какой-либо трофей с «Брюгге».

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ФК Заря, Футбол, ФК Брюгге, Новости футбола, Деннис Бонавентуре.
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