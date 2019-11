Фанаты Барселоны стали подозревать отсутствие доверия между Месси и Гризманном

Каталонская Барселона не сумела обыграть Славию, сыграв вничью 0:0.

По ходу игры болельщики каталонцев обратили внимание на интересные моменты - Лионель Месси несколько раз проигнорировал партнера по команде Антуана Гризманна. Болельщики отмечают, что это обоюдно и такое наблюдается не первую игру.

#BarcaSlavia Barcelona Vs Slavia

Who is better Team Player

Like for Griezmann

Retweet for Messi pic.twitter.com/bus3wfCKxi

— Old Man, Money and Hackers - Great Book to Read (@old_hackers) November 5, 2019