Венгер объяснил проблемы в игре Азара, сравнив звезду Реала с лошадью

Новости спорта:Французский специалист Арсен Венгер рассказал, в чем заключается главная проблема Эдена Азара.

Минувшим летом атакующий хавбек сборной Бельгии Эден Азар перебрался из лондонского Челси в мадридский Реал. Дела бельгийца в Испании пока идут не очень.

О том, что все же является причиной такой довольно блеклой игры Эдена решил рассказать бывший наставник лондонского Арсенала Арсена Венгер. По мнению легендарного француза, главная проблема Азара в том, что он стал "слишком тяжелым" - его проблемы с лишним весом и являются главной проблемой в его игре.

"Он не из пугливых парней, хоть я и не знаком с ним слишком близко. Я думаю, что блеклые выступления Эдена связаны с его физической формой. Он стал слишком тяжелым. Если вы хотите, чтобы лошадь весом в полтонны проиграла в гонке, то вы должны повесить на нее еще два килограмма. Понимаете, о чем я?"

"Безусловно, того Азара, который был в Лондоне, здесь мы еще не видели. Нельзя забывать о травме, которую он получил. Пока у него банально нет той уверенности, которая была у бельгийца в "Челси", приводит слова Арсена Венгера издание Goal.

Напомним, вчера мадридский Реал нанес крупное поражение турецкому Галатасараю в поединке четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Феерил в том матче не Азар, а 18-летний форвард "сливочных" Родриго Гоэс, который оформил хет-трик и стал вторым самым молодым автором хет-трика в истории Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер опроверг слухи, которые связывали его с должностью главного тренера в мюнхенской Баварии.