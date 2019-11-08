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Назван лучший игрок Ла Лиги в октябре

Назван лучший игрок Ла Лиги в октябре
09:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Камерунский форвард Карл Токо-Экамби признан лучшим футболистом месяца в Ла лиге.

Нападающий сборной Камеруна и испанского Вильярреала Карл Токо-Экамби стал лучшим игроком испанской Ла Лиги в октябре.

Стоит отметить, что в данном месяце футболист значительно помог своей команде, забив три гола. Вильярреал, в свою очередь, одержал две победы.

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Свою награду 27-летний нападающий получит в воскресенье, 24 ноября, перед игрой против Сельты на стадионе Серамика.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре лучшим игроком месяца в Ла Лиге признали Мартина Эдегора, представляющего Реал Сосьедад.

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ФК Вильярреал, Футбол, Новости футбола, Карл Токо-Экамби.
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