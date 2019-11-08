Назван лучший игрок Ла Лиги в октябре

Нападающий сборной Камеруна и испанского Вильярреала Карл Токо-Экамби стал лучшим игроком испанской Ла Лиги в октябре.
¡EKAMBI es elegido Mejor Jugador del Mes de octubre en #LaLigaSantander!— LaLiga (@LaLiga) 7 ноября 2019 г.
@VillarrealCF
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Стоит отметить, что в данном месяце футболист значительно помог своей команде, забив три гола. Вильярреал, в свою очередь, одержал две победы.
Свою награду 27-летний нападающий получит в воскресенье, 24 ноября, перед игрой против Сельты на стадионе Серамика.
Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре лучшим игроком месяца в Ла Лиге признали Мартина Эдегора, представляющего Реал Сосьедад.