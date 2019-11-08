По примеру Шахтера: Гречишкин рассказал, как Александрия отыгралась в Лиге Европы

Новости спорта:Александрия сотворила еще один украинский камбэк в еврокубках.

Полузащитник "Александрии" Дмитрий Гречишкин прокомментировал сумасшедшую концовку в матче Лиги Европы против "Сент-Этьена" (2:2).

"На самом деле, сумасшедший матч. Если честно, то после 2:0, сами понимаете, трудно отыграться", - говорит Гречишкин.

"Но у нас был пример "Шахтера". Они за несколько минут отыграли 2 мяча. Мы – немного дольше. Но тем не менее, все довольны, эта ничья равноценна победе", - подытожил футболист.

Напомним, Александрия отыгралась на 91 минуте матча после ошибки голкипера соперников. Донецкий Шахтер, за который когда-то выступал Гречишкин, умудрился отыграться на Максимире 3:3 на 98-й минуте матча.