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Лэмпард признан лучшим тренером по итогам октября в АПЛ

Лэмпард признан лучшим тренером по итогам октября в АПЛ
15:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Английский специалист Фрэнк Лэмпард получил престижную награду по итогам октября в АПЛ.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард получил награду лучшему тренеру октября в чемпионате Англии. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

 

Англичанин забрал эту награду, выиграв три матча Премьер-лиги в октябре в играх с «Ньюкаслом», «Саутгемптоном» и «Бернли». В последних двух матчах «Челси» забил по четыре мяча. Клуб поставил рекорд, одержав четыре победы подряд в гостевых матчах в Премьер-лиге, в которых забили по меньшей мере три мяча.

41-летний специалист выиграл борьбу у дважды выигравшего эту награду в текущем сезоне Юргена Клоппа («Ливерпуль»), Грэма Поттера («Брайтон энд Хоув Альбион»), Брендана Роджерса («Лестер») и Дина Смита «Астон Вилла».

Назван лучший игрок АПЛ по итогам октября

«Челси» занимает четвёртое место в английской Премьер-лиге, набрав 23 очка. Следующий матч подопечные Фрэнка Лэмпарда проведут с «Кристал Пэлас», он состоится завтра, 9 ноября.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Фрэнк Лэмпард, Новости футбола.
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