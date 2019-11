Лэмпард признан лучшим тренером по итогам октября в АПЛ

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард получил награду лучшему тренеру октября в чемпионате Англии. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

The Barclays @PremierLeague Manager of the Month for October!

Congratulations, Frank! pic.twitter.com/fu1IBFAoTq

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 8, 2019