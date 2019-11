Определен лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий испанской "Севильи" Мунир Эль-Хаддади признан лучшим игроком 4-го тура Лиги Европы.

The performance that earned @SevillaFC forward Munir the #UEL #POTW award @Munirhaddadi | @hankookreifen pic.twitter.com/NkYIsqQKch

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 8, 2019