Реал разгромил Эйбар в гостевом матче 13-го тура Ла Лиги

Новости спорта:Мадридский Реал одержал крупную победу над Эйбаром в 13-м туре чемпионата Испании.

В 13-м туре испанской Примеры «Эйбар» принимал мадридский «Реал». Матч прошёл на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершился поражением хозяев со счётом 0:4.

Эйбар — Реал 0:4

Голы: Бензема, 17, 29 (с пенальти), Рамос, 20 (с пенальти), Вальверде, 61

Эйбар: Дмитрович — де Бласис, Арбилья, Бигас, Коте — Орельяна (Леон, 65), Эскаланте, Диоп (Экспосито, 81), Инуи — Кике (Шарлес, 81), Энрич

Реал: Куртуа — Менди, Рамос, Варан, Карвахаль — Вальверде (Иско, 72), Каземиро, Модрич — Азар (Винисиус, 72) Бензема, Лукас (Диас, 81)

Гости вышли вперёд на 17-й минуте, автором гола стал нападающий Карим Бензема. Спустя всего три минуты «сливочные» удвоили своё преимущество усилиями защитника Серхио Рамоса, реализовавшего пенальти. На 29-й минуте дубль оформил Бензема, точно пробив с одиннадцатиметровой отметки. Окончательный счёт на 61-й минуте установил полузащитник мадридцев Федерико Вальверде.

«Реал», набрав 25 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице Примеры, однако может опуститься на вторую строчку в случае победы «Барселоны» в этом туре. «Эйбар» (15) остался на 14-м месте.