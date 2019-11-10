Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)
Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера
Левандовски побил "вечный" рекорд Герда Мюллера
Ливерпуль - Ман Сити: анонс центрального матча 12-го тура АПЛ
Ливерпуль - Ман Сити: анонс центрального матча 12-го тура АПЛ
Битва "ютуберов": KSI и Логан Пол устроили рубку на ринге (Видео)
Битва "ютуберов": KSI и Логан Пол устроили рубку на ринге (Видео)

Ювентус - Милан: анонс битвы самых титулованных клубов Италии

Смотрите фото (7)
Ювентус - Милан: анонс битвы самых титулованных клубов Италии
11:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс центрального матча 12-го тура чемпионата Италии между Ювентусом и Миланом.

В воскресенье, 10 ноября, в рамках двенадцатого тура чемпионата Италии по футболу Ювентус сыграет против Милана. Игра пройдет в Турине.

Ювентус — Милан

Стадион Альянц Стэдиум.  Главный арбитр — Фабио Мареска. Прямая трансляция - Футбол 2.

Поединок Ювентуса и Милана - это дерби двух самых титулованных клубов Италии. И хоть дела Милана сейчас не очень, а туринцы год за годом уже на протяжении многих лет выигрывают Серию А, личные встречи этих команд всегда вызывают колоссальный интерес со стороны болельщиков. 

 "Король штрафных": Месси забил умопомрачительные голы Сельте (Видео)

После 11-ти туров туринцы набрали 29 баллов и сейчас лидируют в турнирной таблице по потерянным очкам. Дела Милана совсем плохи. Клуб недавно сменил тренера, вместо Джампаоло, который перед началом сезона возглавил клуб, на пост главного тренера назначили Стефано Пиоли. 

Смена тренера не очень помогла миланскому клубу. За последние четыре матча Милан набрал всего 4 очка. В прошлом туре подопечные Пиоли минимально проиграли на своем поле римскому Лацио 1:2. Единственный матч, который Милан выиграл под руководством Пиоли была игра против СПАЛа 1:0. 

Ювентус в свою очередь в последних четырех играх в Серии А лишь раз потерял очки, сыграв вничью с Лечче 1:1. В остальных матчах подопечные Сарри праздновали победу. В минувшем туре первенства Италии Ювентус играл против Торино на выезде и добыл там минимальную победу 1:0.

Трудовая победа ПСЖ над Брестом (Видео)

На неделе туринцы сыграли матч Лиги чемпионов в Москве против Локомотива и игра отняла довольно много сил у Юве. Футболисты "старой синьоры" добыли победу усилиями Дугласа Косты на 90+3 минуте игры.

Левандовски вписал свое имя в историю Бундеслиги в матче с Боруссией Д

Учитывая это и то, что у Милана не было матчей на неделе, то у гостей в теории должно быть лучше физическое состояние. Но все решит индивидуальное мастерство футболистов на поле и тактическая дуэль наставников. Как раз в тактической дуэли преимущество на стороне Ювентуса, так как Сарри является одним из лучших специалистов в этом показателе.

Потрясающий победный гол Бареллы - в обзоре матча Интер - Верона (Видео)

Перед битвой с Миланом у Сарри есть довольно серьезные кадровые потери. Под вопросом участие в игре главной звезды туринского клуба Криштиану Роналду, однако он может теоретически принять участие в игре. Точно не сыграет против Милана Кьеллини, который восстанавливается после тяжелой травмы. Кроме того, под вопросом также участие в поединке центрального защитника "старой синьоры" Де Лигта. 

Ориентировочные составы

Ювентус: Щесны - Алекс Сандро, Де Лигт, Бонуччи, Куадрадо - Пьянич, Рэмси, Матюиди - Коста - Роналду, Игуаин

Милан: Доннарумма - Эрнанес, романьоли, Дуарте, Калабрия - Беннасер, Крунич, Пакета - Чалханоглу, Сусо, Пьонтек

Букмекеры нарекли фаворитом битвы хозяев поля, что вполне логично. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Ювентуса - 1.50, ничья - 4.75, победа Милана - 7.65.

В прямом эфире все желающие смогут посмотреть матч на телеканале Футбол 2. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

ФК Милан, ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Новости футбола, Ювентус – Милан, Ювентус - Милан анонс, Ювентус - Милан где смотреть, Ювентус - Милан прогноз на матч.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завада - Нурмагомедов: видео нокаута
02 "Король штрафных": Месси забил умопомрачительные голы Сельте (Видео)
03 Левандовски вписал свое имя в историю Бундеслиги в матче с Боруссией Д
04 Бернли нанес крупное поражение Вест Хэму Ярмоленко
05 Пулев победил Букера и вышел на чемпионский бой в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь