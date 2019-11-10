Ювентус - Милан: анонс битвы самых титулованных клубов Италии

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс центрального матча 12-го тура чемпионата Италии между Ювентусом и Миланом.

В воскресенье, 10 ноября, в рамках двенадцатого тура чемпионата Италии по футболу Ювентус сыграет против Милана. Игра пройдет в Турине.

Ювентус — Милан

Стадион Альянц Стэдиум. Главный арбитр — Фабио Мареска. Прямая трансляция - Футбол 2.

Поединок Ювентуса и Милана - это дерби двух самых титулованных клубов Италии. И хоть дела Милана сейчас не очень, а туринцы год за годом уже на протяжении многих лет выигрывают Серию А, личные встречи этих команд всегда вызывают колоссальный интерес со стороны болельщиков.

После 11-ти туров туринцы набрали 29 баллов и сейчас лидируют в турнирной таблице по потерянным очкам. Дела Милана совсем плохи. Клуб недавно сменил тренера, вместо Джампаоло, который перед началом сезона возглавил клуб, на пост главного тренера назначили Стефано Пиоли.

Смена тренера не очень помогла миланскому клубу. За последние четыре матча Милан набрал всего 4 очка. В прошлом туре подопечные Пиоли минимально проиграли на своем поле римскому Лацио 1:2. Единственный матч, который Милан выиграл под руководством Пиоли была игра против СПАЛа 1:0.

Ювентус в свою очередь в последних четырех играх в Серии А лишь раз потерял очки, сыграв вничью с Лечче 1:1. В остальных матчах подопечные Сарри праздновали победу. В минувшем туре первенства Италии Ювентус играл против Торино на выезде и добыл там минимальную победу 1:0.

На неделе туринцы сыграли матч Лиги чемпионов в Москве против Локомотива и игра отняла довольно много сил у Юве. Футболисты "старой синьоры" добыли победу усилиями Дугласа Косты на 90+3 минуте игры.

Учитывая это и то, что у Милана не было матчей на неделе, то у гостей в теории должно быть лучше физическое состояние. Но все решит индивидуальное мастерство футболистов на поле и тактическая дуэль наставников. Как раз в тактической дуэли преимущество на стороне Ювентуса, так как Сарри является одним из лучших специалистов в этом показателе.

Перед битвой с Миланом у Сарри есть довольно серьезные кадровые потери. Под вопросом участие в игре главной звезды туринского клуба Криштиану Роналду, однако он может теоретически принять участие в игре. Точно не сыграет против Милана Кьеллини, который восстанавливается после тяжелой травмы. Кроме того, под вопросом также участие в поединке центрального защитника "старой синьоры" Де Лигта.

Ориентировочные составы:

Ювентус: Щесны - Алекс Сандро, Де Лигт, Бонуччи, Куадрадо - Пьянич, Рэмси, Матюиди - Коста - Роналду, Игуаин

Милан: Доннарумма - Эрнанес, романьоли, Дуарте, Калабрия - Беннасер, Крунич, Пакета - Чалханоглу, Сусо, Пьонтек

Букмекеры нарекли фаворитом битвы хозяев поля, что вполне логично. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Ювентуса - 1.50, ничья - 4.75, победа Милана - 7.65.

В прямом эфире все желающие смогут посмотреть матч на телеканале Футбол 2. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.