Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча

Новости спорта:Вашему вниманию онлайн-трансляция центрального матча 14-го тура УПЛ, в котором Шахтер будет принимать Динамо.

Сегодня, 10 ноября, состоится главное украинское дерби. Донецкий Шахтер в Харькове будет принимать киевское Динамо.

Шахтер -:- Динамо

Воскресенье, 10 ноября, 17:00. Харьков, стадион ОСК Металлист. Арбитр — Николай Балакин. Прямая трансляция пройдет на телеканале Футбол 1

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Алан Патрик, Степаненко — Тете, Марлос, Тайсон — Мораес

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Гармаш, Шепелев, Вербич — Беседин

К этому поединку кубы подходят в разном настроении. Отлично начавший сезон Шахтер в последнее время сбавил обороты. В последних 5 матчах Шахтер добыл ишь одну победу, обыграв только аутсайдера УПЛ Карпаты. В Кубке Украины в дополнительное время клуб уступи Динамо, в УПЛ не смог обыграть Александрию, а в Лиге чемпионов были две результативные ничьи.

Динамо идет в похожем графике, но для них это можно считать, если не успехом, то приходом в себя. В Европе случились две ничьи с Коппенгагеном, в УПЛ была потеря очков с Карпатами и уверенная победа над ещё одним аутсайдером чемпионата Украины ФК Львовом.

Безусловно, победа почти двухнедельной давности придаст Динамо уверенности. Тем не менее, думаю, что Луиш Каштру сделал нужные выводы и по другому настроит своих игроков на эту встречу.

Стоит напомнить, что разрыв между командами составляет 10 очков, по-факту победа дончан закроет чемпионскую гонку, ничья оставит ещё кое-какую интригу, а победа Динамо лишь докажет, что в Шахтера кризис и в УПЛ еще ничего не решено.

Йожеф Сабо, экс-наставник киевлян, дал свой прогноз на матч, в котором считает, что шансы победить одинаковые. Телеграф Спорт давал свой анонс на матч, с которым можно ознакомится здесь.