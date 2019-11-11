Скачать
Понедельник, 11.11.2019
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Парма обыграла клуб Паулу Фонсеки
Парма обыграла клуб Паулу Фонсеки
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

Молодежная сборная Украины начала подготовку к матчу отбора на ЧЕ-2021

Молодежная сборная Украины начала подготовку к матчу отбора на ЧЕ-2021
15:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Новости спорта:Сборная Украины во Львове сыграет с Данией.

В ближайшие дни молодежной сборной Украины предстоит провести два матча. Первый против Дании в рамках отбора на Евро-2021, второй против Азербайджана носит товарищеский характер.

Сегодня, 11 ноября, футболисты в полном составе полетели во Львов, где 15 ноября сыграет важную игру со сборной Данией. Потеря очков фактически лишит шансов наших бороться за выход из группы.

А через четыре дня, 19 ноября, в Баку будет сыграна товарищеская встреча против сборной Азербайджана.

Леоненко дал ценный совет футболистам Динамо

Из-за травм расположение команды покинули Денис Смирный и Владислав Вакула. Их заменить призван игрок Днепра-1 Александра Назаренко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Руслан Ротань, Новости футбола, ЧЕ-2021.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Расистский скандал в игре Шахтер - Динамо: "горняки" сделали официальное заявление
02 Расизм в матче Шахтер - Динамо: официальное заявление киевлян
03 Клопп: Мы забивали невероятные голы
04 Травма Мораеса: что известно о состоянии здоровья форварда (Фото)
05 Неймар обратился к фанатам Динамо, поддержав Тайсона и Дентиньо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь