Молодежная сборная Украины начала подготовку к матчу отбора на ЧЕ-2021

Новости спорта:Сборная Украины во Львове сыграет с Данией.

В ближайшие дни молодежной сборной Украины предстоит провести два матча. Первый против Дании в рамках отбора на Евро-2021, второй против Азербайджана носит товарищеский характер.

Сегодня, 11 ноября, футболисты в полном составе полетели во Львов, где 15 ноября сыграет важную игру со сборной Данией. Потеря очков фактически лишит шансов наших бороться за выход из группы.

А через четыре дня, 19 ноября, в Баку будет сыграна товарищеская встреча против сборной Азербайджана.

Из-за травм расположение команды покинули Денис Смирный и Владислав Вакула. Их заменить призван игрок Днепра-1 Александра Назаренко.