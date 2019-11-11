Лэмпард хочет, чтобы Челси продлило контракт с лидером полузащиты

Новости спорта:Наставник Челси хочет, чтобы Виллиан остался в команде.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард высказал свое мнение о крайнем полузащитнике команды Виллиане, контракт которого завершается в конце текущего сезона.

"Я увидел, что Виллиан очень важен для меня и важен для того футбола, в который мы хотим играть. Мы все знаем о его способностях игры".

"Работа, которую он проделал, является абсолютно выдающимся примером для Хадсон-Одои, Пулишича, для других молодых игроков и вингеров, которые думают, что единственная часть игры — обыгрывать соперника, смещаться с фланга и бить. Он отлично справляется с другими задачами, поэтому он был одним из опытных игроков, которые действительно помогают молодым игрокам".

"Самоотверженность всегда является для меня главным критерием. Когда у вас есть кто-то, показывающий пример на поле, это отражается везде", — сказал Лампард официальному сайту Челси.