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Кардифф уволил главного тренера

Кардифф уволил главного тренера
20:30 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Английский специалист Нил Уорнок был уволен с поста главного тренера валлийского Кардиффа.

Кардифф Сити и Нил Уорнок прекратили сотрудничество по взаимному согласию, сообщает официальный сайт валлийцев.

Специалист возглавил команду в октябре 2016 года и провел с ней 144 матча. По итогам сезона 2017/18 "лазурные птицы" смогли получить повышение в АПЛ, но задержаться там не удалось.

В текущий момент Кардифф находится на 14-й строчке турнирной таблицы Чемпионшипа, располагая 21 набранным баллом.

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Ранее Сток Сити, который находится на предпоследнем месте, уволил Натана Джонса и пытается заполучить главного тренера сборной Северной Ирландии.

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Футбол, ФК Кардифф, Чемпионшип, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Нил Уорнок.
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