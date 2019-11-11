Кардифф уволил главного тренера

Новости спорта:Английский специалист Нил Уорнок был уволен с поста главного тренера валлийского Кардиффа.

Кардифф Сити и Нил Уорнок прекратили сотрудничество по взаимному согласию, сообщает официальный сайт валлийцев.

Специалист возглавил команду в октябре 2016 года и провел с ней 144 матча. По итогам сезона 2017/18 "лазурные птицы" смогли получить повышение в АПЛ, но задержаться там не удалось.

В текущий момент Кардифф находится на 14-й строчке турнирной таблицы Чемпионшипа, располагая 21 набранным баллом.

Ранее Сток Сити, который находится на предпоследнем месте, уволил Натана Джонса и пытается заполучить главного тренера сборной Северной Ирландии.