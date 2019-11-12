Стерлинг - о конфликте с Гомесом: Футбол - это спорт серьезных эмоций

Новости спорта:Футболист Манчестер Сити Рахим Стерлинг прокомментировал свое отстранение от игр сборной Англии.

Нападающий Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал свой конфликт с партнером по сборной Джо Гомесом, который случился во время матча с Ливерпулем.

Ссора стала причиной того, что Стерлинга отстранили от игры против Черногории.

"Все знают, что для меня значит футбол. И все знают, что мне несвойственно это. Мы уже поговорили с Гомесом, мы все обсудили и уладили, идем дальше.

Футбол - это спорт серьезных эмоций, и на этот раз они взяли верх. Но это было только 5-10 секунд. Мы с Джо поняли друг друга. Все уже осталось позади, мы не будем этому случаю придавать большой значимости.

Давайте сосредоточимся на предстоящем матче", - написал Стерлинг на своей странице в Instagram.

Напомним, что Ливерпуль обыграл Манчестер Сити в матче АПЛ (3:1).