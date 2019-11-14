Защитник сборной Украины - о матче против Эстонии

Центральный защитник национальной сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от сегодняшнего контрольного матча "сине-желтых" с Эстонией.
В частности, Сергей выразил надежду на то, что соперник решится сыграть в атакующий футбол.
"Такие товарищеские игры не имеют никакого давления в плане результата.
Эстония, думаю, не будет сильно закрываться, как это делала Литва, и мы увидим интересный атакующий футбол в исполнении обеих команд."
Добавим, что матч Украина - Эстония состоится сегодня, а начнется в 19 часов.