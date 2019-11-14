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Защитник сборной Украины - о матче против Эстонии

Защитник сборной Украины - о матче против Эстонии
09:52 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Центрбек донецкого Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал предстоящий матч сборной Украины против Эстонии.

Центральный защитник национальной сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от сегодняшнего контрольного матча "сине-желтых" с Эстонией.

В частности, Сергей выразил надежду на то, что соперник решится сыграть в атакующий футбол.

"Такие товарищеские игры не имеют никакого давления в плане результата.

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Эстония, думаю, не будет сильно закрываться, как это делала Литва, и мы увидим интересный атакующий футбол в исполнении обеих команд."

Добавим, что матч Украина - Эстония состоится сегодня, а начнется в 19 часов.

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Сборная Украины, Футбол, Сергей Кривцов, Новости футбола.
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