Защитник сборной Украины - о матче против Эстонии

Новости спорта:Центрбек донецкого Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал предстоящий матч сборной Украины против Эстонии.

Центральный защитник национальной сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от сегодняшнего контрольного матча "сине-желтых" с Эстонией.

В частности, Сергей выразил надежду на то, что соперник решится сыграть в атакующий футбол.

"Такие товарищеские игры не имеют никакого давления в плане результата.

Эстония, думаю, не будет сильно закрываться, как это делала Литва, и мы увидим интересный атакующий футбол в исполнении обеих команд."

Добавим, что матч Украина - Эстония состоится сегодня, а начнется в 19 часов.