Система полива облила болельщиков на матче отбора Евро-2020 (Видео)

Курьезный случай произошел в перерыве матча отборочного турнира Евро-2020 Албания – Франция.
В перерыве вместо того, чтобы орошать траву, мощная струя воды окатила трибуну с болельщиками.
Это был первый матч сборной Албании на новом стадионе в Тиране. Видимо, строители что-то напутали с системой полива газона.
Inauguration du nouveau stade à Tirana, il reste encore quelques détails à régler. #ALBFRA #arrosage pic.twitter.com/7n8IQkC63s
— Baptiste Desprez (@Batdesprez) November 17, 2019
Напомним, сборная Франции обыграла национальную команду Албании в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.