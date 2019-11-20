Жеребьевка Евро-2020: состав корзин

Новости спорта:Сборная Уэльса стала 20-м участником финальной части чемпионата Европы-2020.

По итогам отборочного цикла Евро-2020 стали известны 20 участников финальной стадии турнира, которая пройдёт следующим летом. Вместе с этим были сформированы и корзины, которые будут использованы в жеребьёвке группового этапа турнира.

Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Испания, Украина, Германия

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Россия, Нидерланды

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия

Корзина 4: Финляндия, Уэльс, Команда из плей-офф Лиги наций, Команда из плей-офф Лиги наций, Команда из плей-офф Лиги наций, Команда из плей-офф Лиги наций.