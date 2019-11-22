Мадридский Беседин: Реал продлил контракт с форвардом

Новости спорта:Форвард Реала Карим Бензема продлил контракт с королевским клубом.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема продлит контракт с клубом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, переговоры по продлению сотрудничества между футболистом и руководством "сливочных" состоятся в ближайшее время.

На обложке нового выпуска журнала Marca красуется француз и цифра 2023. Вероятно сотрудничество продлят до 2023 года.

Стоит отметить, что Бензема выступает за Реал с 2009 года. За мадридский клуб футболист проел более 450 матчей, забил 233 гола и отдал 129 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Бензема недавно повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов.