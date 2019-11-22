Скачать
Пятница, 22.11.2019
Встречайте, новая жена Криштиану Роналду (Фото)
Встречайте, новая жена Криштиану Роналду (Фото)
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Украина выиграла чемпионат мира по ММА
Украина выиграла чемпионат мира по ММА

Мадридский Беседин: Реал продлил контракт с форвардом

Мадридский Беседин: Реал продлил контракт с форвардом
10:37 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Форвард Реала Карим Бензема продлил контракт с королевским клубом.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема продлит контракт с клубом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, переговоры по продлению сотрудничества между футболистом и руководством "сливочных" состоятся в ближайшее время.

На обложке нового выпуска журнала Marca красуется француз и цифра 2023. Вероятно сотрудничество продлят до 2023 года.

Стоит отметить, что Бензема выступает за Реал с 2009 года. За мадридский клуб футболист проел более 450 матчей, забил 233 гола и отдал 129 результативных передач.

Милан хочет купить форварда сборной Франции

Напомним, ранее сообщалось, что Бензема недавно повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Карим Бензема, Артем Беседин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Ювентус согласовал трансфер российского футболиста
03 Игроки Ювентуса не дождались извинений от Роналду
04 Уайлдер: Мне нужны две секунды на бой с Ортисом
05 Украина выиграла чемпионат мира по ММА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь