Бэйл после скандала попал в заявку Реала на матч против Реал Сосьедада

Зинедин Зидан в очередной раз подчеркнул, что рассчитывает на Гарета Бэйла и включил того в заявку на поединок против Реал Сосьедада.
Полная заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Куртуа, Ареоля, Алтубе
Защитники: Карвахаль, Милитан, Рамос, Варан, Марсело, Менди
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско
Нападающие: Азар, Бензема, Бэйл, Йович, Родриго
Отмечаем, что в списке игроков нет Винисиуса. Начало матча Реал — Реал Сосьедад, который состоится в субботу, 23 ноября, запланировано на 22:00.