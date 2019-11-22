Бэйл после скандала попал в заявку Реала на матч против Реал Сосьедада

Новости спорта:Валлийский полузащитник имеет шанс сыграть против басков.

Зинедин Зидан в очередной раз подчеркнул, что рассчитывает на Гарета Бэйла и включил того в заявку на поединок против Реал Сосьедада.

Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Куртуа, Ареоля, Алтубе

Защитники: Карвахаль, Милитан, Рамос, Варан, Марсело, Менди

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско

Нападающие: Азар, Бензема, Бэйл, Йович, Родриго

Отмечаем, что в списке игроков нет Винисиуса. Начало матча Реал — Реал Сосьедад, который состоится в субботу, 23 ноября, запланировано на 22:00.