Шеффилд и Манчестер Юнайтед "настреляли" 6 голов

Новости спорта:«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью, забив 6 голов на двоих.

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:3. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер. Ему ассистировали Саймон Лонг и Сиан Мэсси.

Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором забитого мяча стал Джон Флек. В начале второго тайма преимущество хозяев увеличил Ли Муссе, которому ассистировал Флек. На 72-й минуте разрыв в счёте сократил Брендон Уильямс. На 77-й минуте манкунианцы восстановили равновесие благодаря голу Мэйсона Гринвуда с передачи Маркуса Рашфорда. На 79-й минуте Рашфорд с паса Даниэля Джеймса вывел «МЮ» вперёд. На 90-й минуте «Шеффилд» спас от поражения Оливер Макбарни с передачи Каллума Робинсона.

Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 3:3

Голы: Флек, 19, Муссе, 52, Макберни, 90 — Уильямс, 72, Гринвуд, 77, Рашфорд, 79

Шеффилд Юнайтед: Мур — Бешем (Робинсон, 83), Ягелка, О'Коннелл — Болдок, Лундстрем, Норвуд, Флек, Стивенс — Макголдрик (Шарп, 78), Муссе (Макберни, 68)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Джонс (Лингард, 46) — Ван-Биссака, Перейра (Гринвуд, 73), Фред, Уильямс — Джеймс, Марсьяль (Туанзебе, 85), Рашфорд

Предупреждения: Лундстрем — Уильямс, Ван-Биссака

«Шеффилд Юнайтед», набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» (17) — на 9-м месте.