Главный тренер Австрии Фода: У нас очень сильная группа

Новости спорта:Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился впечатлениями от жеребьёвки финальной части Евро-2020.

Австрия сыграет в одной группе с Украиной и Голландией, а еще один соперник станет известен уже весной.

- Перед жеребьевкой я подчеркнул, что мы готовы играть против любого противника, который нам попадется.

У нас очень сильная группа, а Голландия - главный фаворит. Украина осталась непобедимой в квалификации, оставив позади себя Португалию и Сербию. Последний оппонент станет известен только в марте 2020 года. Хочу отметить, что на Евро все решат мелкие детали, и мы сделаем все возможное, чтобы выйти в плей-офф турнира, - передает слова тренера пресс-служба сборной Австрии.

Напомним, сегодня состоялась жеребьевка Евро-2020: все результаты.

Ранее, наставник голландской сборной поделился ожиданиями от Евро.