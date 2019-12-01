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Вратарь запутался в сетке ворот, на помощь пришли ножницы

Вратарь запутался в сетке ворот, на помощь пришли ножницы
12:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вратарь Самуэль Шахин-Радлингер попал в комичную ситуацию.

Голкипер "Барнсли" Самуэль Шахин-Радлингер оказался в центре курьёзного эпизода в матче 19-го тура английского Чемпионшипа с "Халл Сити", сообщает The Sun.

На 81-й минуте встречи гостям удалось забить и свести преимущество хозяев в счёте к минимуму. Чтобы не дать соперникам забрать мяч и поскорее доставить его в центр поля, вратарь "Барнсли" бросился за ним в ворота.

Однако в результате своих действий Шахин-Радлингер запутался в сетке. Выбраться самостоятельно из неё голкиперу так и не удалось. Освобождать его пришлось при помощи ножниц.

Фото можно посмотреть в "твиттере" The California Sun.

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Матч между "Барнсли" и "Халл Сити" завершился со счётом 3:1. Третий мяч хозяева забили на 90+5-й минуте, сделал это Конор Чаплин.

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Футбол, Новости футбола, ФК Барнсли, Самуэль Шахин-Радлингер.
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