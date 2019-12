Вратарь запутался в сетке ворот, на помощь пришли ножницы

Голкипер "Барнсли" Самуэль Шахин-Радлингер оказался в центре курьёзного эпизода в матче 19-го тура английского Чемпионшипа с "Халл Сити", сообщает The Sun.

На 81-й минуте встречи гостям удалось забить и свести преимущество хозяев в счёте к минимуму. Чтобы не дать соперникам забрать мяч и поскорее доставить его в центр поля, вратарь "Барнсли" бросился за ним в ворота.

Однако в результате своих действий Шахин-Радлингер запутался в сетке. Выбраться самостоятельно из неё голкиперу так и не удалось. Освобождать его пришлось при помощи ножниц.

Фото можно посмотреть в "твиттере" The California Sun.

Barnsley keeper Sami Radlinger has to be cut out of net with scissors after getting stuck https://t.co/4MVlJxmMBE pic.twitter.com/66tdGNAmcr

— The California Sun (@Thecalifornias3) November 30, 2019