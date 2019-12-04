Роналду: Соперничество с Месси только начинается

Новости спорта:Криштиану Роналду отреагировал на завоевание аргентинцем шестого Золотого мяча.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду ответил на вопрос по поводу своего соперничества с форвардом Барселоны Лионелем Месси.

"Закончилось ли соперничество между Роналду и Месси? Оно только начинается!", - приводит слова португальца El Chiringuito TV.

Напомним, в текущем сезоне Роналду провел 16 игр, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. На счету аргентинца - 11 забитых мячей и 8 ассистов в 14 поединках.

Недавно Месси в шестой раз в своей карьере завоевал Золотой мяч. В свою очередь у Роналду пять таких наград.