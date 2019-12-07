Интер и Рома сыграли в "сухую" ничью (Видео)

Новости спорта:Интер увеличил отрыв от Ювентуса, но туринский клуб в случае победы выйдет на первое место.

В поединке пятнадцатого тура Серии А Интер и Рома сыграли в нулевую ничью. После этого матча "нерадзурри" находятся на верху турнирной таблицы с 38 очками, а Рома занимает 4-ю строчку с 29 очками.

Интер — Рома 0:0

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Шкриниар — Кандрева (Лазаро, 45+2), Весино, Брозович, Валеро (Асамоа, 72), Бираги (Д'Амброзио, 88) — Мартинес, Лукаку.

Рома: Миранте — Сантон (Спинаццола, 16), Манчини, Смоллинг, Коларов — Верету, Диавара — Мхитарян (Флоренци, 89), Пеллегрини, Перотти (Джеко, 68) — Дзаньоло.

Предупреждения: Годин, Лазаро, Брозович — Манчини.

Мачт прошел достаточно скучно, как итог - зрители голов так и не увидели.