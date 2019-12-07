Cульшер заявил, что Ман Сити и в подметки не годится МЮ

Новости спорта:Наставник МЮ "подколол" МС за их прошлое.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер рассказал о противостоянии с Манчестер Сити накануне встречи команд в 16-м туре АПЛ.

"Больший ли МЮ клуб, чем Ман Сити? Да. Теперь мы хоть встречаемся каждый год. Мне пришлось ждать много лет, прежде чем я смог сыграть в манчестерском дерби. Но сейчас все немного изменилось. Конечно, Ман Сити стал лучше по сравнению c моими временами.

Думаю, футбол во многом изменился. Когда каждый момент обсуждается, игра стала более технической и тактической, чем физической.

Но дерби это дерби. Мы готовы к тому, что произойдет", – рассказал Солскьяер в интервью Sky Sport.