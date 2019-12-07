Максимов: После перерыва пропустили гол и руки опустили

Новости спорта:Ворскла осела на дне турнирной таблицы.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал поражение от Александрии (0:3) в матче 17 тура FAVBET Лиги.

- Проиграли по игре. Понятно, что три мяча пропускать тяжело. В первом тайме играли нормально. После перерыва пропустили гол и руки опустили - это была единственная проблема.

- Пенальти решил все в этом матче?

- Мы же проиграли не 0:1, а 0:3. После первого пропущенного мяча нужно было продолжать отыгрываться, но не получилось. Готовимся к следующей игре.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран также прокомментировал уверенную победу над Ворсклой.