Юбилейная победа Реала в Ла Лиге: обзор матча против Эспаньола (Видео)

Новости спорта:Реал принимал Эспаньол в рамках матча 16-го тура чемпионата Испании по футболу.

Реал стал первой командой, которая достигла 1700 выигранных матчей в Ла Лиге, сообщает Opta. Рекордный показатель был достигнут благодаря трем набранным очкам в поединке 16-го тура против Эспаньола.

Точными ударами в том матче отметились Рафаэль Варан и Карим Бензема. Мадридцы после 15 встреч идут на второй позиции с 34 очками.

Реал - Эспаньол 2:0

Голы: Варан, 37, Бензема, 79

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 71) — Родриго (Б. Диас, 85), Бензема, Винисиус (Милитан, 85)

Эспаньол: Диего Лопес — Давид Лопес, Эспиноса, Калеро — Рока — Гомес, Гранеро (Лосано, 73), Дардер, Вила — Ву Лей (Кампусано, 65), Кальери (Мелендо, 83)

Предупреждения: Винисиус, Менди, Вальверде — Гранеро, Калеро, Дардер

Удаление: Менди, 83 (повторное предупреждение)