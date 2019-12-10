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Зальцбург - Ливерпуль: на кого ставят букмекеры в матче Лиги чемпионов

Зальцбург - Ливерпуль: на кого ставят букмекеры в матче Лиги чемпионов
09:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Ливерпуль сыграет на выезде против Зальцбурга в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Ливерпуль сыграет на выезде против Зальцбурга в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20. Матч пройдет во вторник, 10 декабря, в Австрии в 19:55 по киевскому времени.

Обе команды еще не гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Ливерпуль лидирует в своей группе, опережая на очко Наполи и на три балла Зальцбург.

Матч в Ливерпуле во втором круге завершился победой команды Клоппа 4:3, поэтому Зальцбург устроит любая победа для выхода в плей-офф. Ливерпуль, если проиграет, то выйдет в 1/8 финала ЛЧ только если Наполи проиграет свой матч Генку.

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В грядущей встречи букмекеры видят явным фаворитом Ливерпуль.

Так, в конторе William Hill на успех Ливерпуля можно поставить с коэффициентом 1.78. Победа Зальцбурга здесь оценивается в 3.80, а ничейный исход встречи - в 4.20.

Специалисты из bet365 установили похожие котировки. Победу английского клуба здесь оценили в 1.84, успех Зальцбурга - в 4.00, а ничью - в 4.33.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, РБ Зальцбург.
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