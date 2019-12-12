Скачать
Четверг, 12.12.2019
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Шахтер - Аталанта: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Биатлон: где и когда смотреть этап в Хохфильцене
Биатлон: где и когда смотреть этап в Хохфильцене
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)

Владислав Калитвинцев: Игра против Динамо - последняя перед отпуском

Владислав Калитвинцев: Игра против Динамо - последняя перед отпуском
13:33 Сегодня Телеграф Фото: ФК Десна

Новости спорта:Хавбек «Десны» хочет, чтобы его бывшая команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

Полузащитник черниговской «Десны» Владислав Калитвинцев прокомментировал разгромную победу над львовскими «Карпатами» (6:2), а также поделился ожиданиями от последнего матча в 2019 году с киевским «Динамо».

– «Десна» добыла самую результативную победу в истории выступлений в Премьер-лиге. Дело в силе «Десны», или в слабости соперника?

– Мы просто организованно сыграли, была дисциплина. На каждую игру мы выходим чтобы побеждать, смотрим на соперника. Играем в свою игру. Хотя стоит признаться, что в матче с «Карпатами» у нас многое получалось.

– Вы сделали дубль в матче с львовянами. Какие ощущения и добавляет ли это уверенности?

– Конечно, любое результативное действие приносит уверенности как игроку, так и команде. Чувствуешь себя более уверенно.

– Впереди «Динамо». В этом сезоне «Десна» уже побеждала киевлян. Насколько реально сделать это дважды?

– Все реально. Главное выходить с нужным настроением, ведь это последняя игра перед отпуском и будет хорошо, если мы достигнем положительного результата и в прекрасном настроении отправимся праздновать.

– В четверг «Динамо» играет с «Лугано» в Лиге Европы. Чтобы Вы пожелали своему бывшему клубу в этом еврокубковом матче?

– Безусловно, желаю победить и пройти дальше в Лиге Европы.

Динамо - Лугано: где и когда смотреть решающий матч сезона

Матч 18-го тура УПЛ «Десна» – «Динамо» состоится 15 декабря в 14:00 по Киеву. Киевский клуб сыграет с «Лугано» 12 декабря в 19:55.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, УПЛ, ФК Десна, Владислав Калитвинцев, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
02 Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
03 "Рекорд" Акинфеева близко: Пятов установил антирекорд в еврокубках
04 "Это не отговорки": Каштру не понимает, за что удалили Додо
05 Динамо - Лугано: где и когда смотреть решающий матч сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь