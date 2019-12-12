Владислав Калитвинцев: Игра против Динамо - последняя перед отпуском

Новости спорта:Хавбек «Десны» хочет, чтобы его бывшая команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

Полузащитник черниговской «Десны» Владислав Калитвинцев прокомментировал разгромную победу над львовскими «Карпатами» (6:2), а также поделился ожиданиями от последнего матча в 2019 году с киевским «Динамо».

– «Десна» добыла самую результативную победу в истории выступлений в Премьер-лиге. Дело в силе «Десны», или в слабости соперника?

– Мы просто организованно сыграли, была дисциплина. На каждую игру мы выходим чтобы побеждать, смотрим на соперника. Играем в свою игру. Хотя стоит признаться, что в матче с «Карпатами» у нас многое получалось.

– Вы сделали дубль в матче с львовянами. Какие ощущения и добавляет ли это уверенности?

– Конечно, любое результативное действие приносит уверенности как игроку, так и команде. Чувствуешь себя более уверенно.

– Впереди «Динамо». В этом сезоне «Десна» уже побеждала киевлян. Насколько реально сделать это дважды?

– Все реально. Главное выходить с нужным настроением, ведь это последняя игра перед отпуском и будет хорошо, если мы достигнем положительного результата и в прекрасном настроении отправимся праздновать.

– В четверг «Динамо» играет с «Лугано» в Лиге Европы. Чтобы Вы пожелали своему бывшему клубу в этом еврокубковом матче?

– Безусловно, желаю победить и пройти дальше в Лиге Европы.

Матч 18-го тура УПЛ «Десна» – «Динамо» состоится 15 декабря в 14:00 по Киеву. Киевский клуб сыграет с «Лугано» 12 декабря в 19:55.