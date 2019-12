Игрок Баварии Коман получил жуткую травму на ровном месте (Видео)

В Мюнхене Бавария принимала Тоттенхэм Жозе Моуринью в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Французский легионер Баварии Кингсли Коман уже на 14-й минуте матча получил повреждение. Причем, 23-летний футболист сам травмировался, догоняя мяч на бровке поля.

Коману уже дважды делали операции.

Видео инцидента:

That’s the worst injury I’ve seen all year

Hope it’s nothing serious for Kingsley Coman pic.twitter.com/9SY9pHtiNq

— Uncle Sharma (@RSharmzz) 11 грудня 2019 р.