Автор гола в ворота Шахтера попал в сборную тура Лиги чемпионов

Новости спорта:Стала известна сборная шестого тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.

Пресс-служба УЕФА назвала имена футболистов, попавших в символическую сборную 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, матчи которого были сыграны 10 и 11 декабря.

Команда недели в Лиге чемпионов: Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Тимати Кастань ("Аталанта"), Робин Гозенс ("Аталанта"), Алехандро Гримальдо ("Бенфика"), Аугусто Фелипе ("Атлетико" Мадрид), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Пицци ("Бенфика"), Жоау Фелиш ("Атлетико" Мадрид), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Аркадиуш Милик ("Наполи"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити").

К слову, один из обидчиков Шахтера Тимати Кастань также присутствует в сборной тура:

Фото доступно на странице УЕФА в "Твиттере".