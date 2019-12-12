Автор гола в ворота Шахтера попал в сборную тура Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала имена футболистов, попавших в символическую сборную 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, матчи которого были сыграны 10 и 11 декабря.
Команда недели в Лиге чемпионов: Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Тимати Кастань ("Аталанта"), Робин Гозенс ("Аталанта"), Алехандро Гримальдо ("Бенфика"), Аугусто Фелипе ("Атлетико" Мадрид), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Пицци ("Бенфика"), Жоау Фелиш ("Атлетико" Мадрид), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Аркадиуш Милик ("Наполи"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити").
К слову, один из обидчиков Шахтера Тимати Кастань также присутствует в сборной тура:
Встречаем
Команда недели #ЛигаЧемпионов ⭐️ pic.twitter.com/Sf1xa2sW1H
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 12 декабря 2019 г.
Фото доступно на странице УЕФА в "Твиттере".