Президент Барселоны о матче с Реалом: Больше переносов не будет

Новости спорта:Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что матч Барселона - Реал больше не будет переноситься.

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что матч чемпионата Испании с мадридским "Реалом" состоится 18 декабря и больше не будет переноситься на другую дату.

"Класико" будет сыграно и больше никуда переноситься не будет. Мы должны провести матч. Мы в сложной ситуации, но это совместимо с футболом. На матче будет спокойно. Мы несём ответственность за безопасность. Фанаты могут прийти с семьёй и друзьями. "Класико" будет праздником спорта и спокойствия", — приводит слова Бартомеу Marca.

Изначально матч должен был состояться в октябре, но был перенесён из-за протестов в Каталонии.

"Барселона", набрав 34 очка, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. "Реал" (34) — на втором месте.