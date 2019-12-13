Известный португальский тренер сравнил свою команду с фильмом для взрослых

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16:51 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Андре Виллаш-Боаш рассказал, что думает о своем периоде работы в Порту.

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями о своей работе в «Порту».

«Во время подготовки к матчам игроки «Порту» гадали, кто будет играть.

Правда в том, что та команда – это порно. С Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью, Фернандо и Отаменди это была одна из лучших команд мира. Они смогли сделать невероятные карьеры после «Порту», – сказал Виллаш-Боаш.

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Виллаш-Боаш тренировал «Порту» с 2010 по 2011 год. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы УЕФА, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии.

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Марсель, Новости спорта, Порто, Новости футбола, Андре Вилла-Боаш.
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