Известный португальский тренер сравнил свою команду с фильмом для взрослых

Новости спорта:Андре Виллаш-Боаш рассказал, что думает о своем периоде работы в Порту.

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями о своей работе в «Порту».

«Во время подготовки к матчам игроки «Порту» гадали, кто будет играть.

Правда в том, что та команда – это порно. С Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью, Фернандо и Отаменди это была одна из лучших команд мира. Они смогли сделать невероятные карьеры после «Порту», – сказал Виллаш-Боаш.

Виллаш-Боаш тренировал «Порту» с 2010 по 2011 год. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы УЕФА, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии.