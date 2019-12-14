Суркис пригласил на футбол семью, которую не пустили на матч с Шахтером из-за динамовской символики

Новости спорта:Во время матча 14-го тура Favbet Лиги "Шахтер" - "Динамо", который состоялся 10 ноября в Харькове, произошел неприятный инцидент.

К сожалению, не всем болельщикам, купившим билеты на матч, удалось попасть на трибуны и поддержать в этот вечер любимую команду. Болельщик киевского "Динамо" Денис пошел на стадион вместе со своей семьей – женой и мамой. Семья купила билеты в один из центральных секторов, однако стюарды их не пустили из-за... присутствия динамовской символики в элементах одежды.

Вскоре об этом инциденте узнали сотрудники официального Фан-клуба "Динамо" и проинформировали Игоря Суркиса, предложив пригласить этих болельщиков на один из домашних матчей.

Президент ФК "Динамо" распорядился, чтобы клуб пригласил семью на оба оставшихся в этом году домашних матча "бело-синих", полностью взяв на себя затраты на проезд и комфортное проживание харьковских болельщиков в столице.

Харьковчане выбрали для своего визита только матч Лиги Европы "Динамо" - "Лугано", продлив свое пребывание в Киеве на несколько дней. На стадионе их встретил президент динамовского Фан-клуба Сергей Михайленко, тепло поприветствовав и передав каждому подарки от ФК "Динамо" для комфортного просмотра матча – новые клубные шарфы, теплые шапки и прочие сувениры. Гостям выделили места на центральной VIP-трибуне, откуда открывается один из лучших видов на поле.

На этом визит в Киев наших преданных болельщиков не ограничился. На следующий день после игры на "Олимпийском" наши харьковчане побывали на учебно-тренировочной базе "Динамо", где посетили матч, посвященный памяти Андрея Гусина, в котором приняли участие знаменитые футболисты "Динамо" и "Карпат" прошлых лет.

Подробно об инциденте, произошедшем 10 ноября на ОСК "Металлист", рассказал сам Денис, болельщик "Динамо" из Харькова:

- В первую очередь, хочу выразить благодарность клубу за приглашение. После нашей публикации в Facebook нам позвонил президент Фан-клуба "Динамо" Сергей Михайленко и пригласил на два матча. Мы были приятно удивлены, ведь мы – простые болельщики, обычные харьковчане, мы не являемся родственниками футболистов, у нас нет никаких связей в клубе. Нам очень приятно, что клуб проявил такую заботу о своих болельщиках.

Тот матч "Шахтер" - "Динамо" состоялся в осенний холодный вечер. Все мы были в курточках, моя мама к тому же обмотала вокруг шеи шарфик с эмблемой "Динамо". Мы прошли контроль на турникете, нас осмотрели, пробили билеты. Но вдруг у стюардов к маме начали возникать вопросы. Они сказали, что получили указание не пропускать на трибуны болельщиков с динамовскими шарфиками. Хорошо, что я сориентировался и начал записывать происходившее на телефон. Думаю, на слово нам бы потом никто не поверил. При этом у входа на стадион продавались матчевые шарфики, на которых также присутствовала эмблема "Динамо", они были наполовину динамовскими.

Стюарды аргументировали указание не пропускать болельщиков с динамовской атрибутикой тем, что был случай драки между болельщиками "Шахтера" и загребского "Динамо" во время недавнего матча этих клубов. Но, во-первых, все знают, что ультрас "Динамо" и "Шахтера" дружат после событий Революции достоинства. Во-вторых, мы пришли семьей – я, жена и мама. Ладно, бы я пришел с какими-то ребятами, и мы вели себя агрессивно… А здесь просто человек в холодную погоду надел шарфик чтобы не заболеть.

Если вы заботитесь о безопасности болельщиков, а это правильно, то поставьте больше стюардов на секторы с болельщиками. Почему я не могу прийти с шарфиком на обычный сектор и спокойно поболеть за свою команду, почему это небезопасно? Если вы не можете обеспечить безопасность, тогда забирайте атрибутику у всех. Почему болельщики "Динамо" должны сдавать клубную атрибутику, а болельщики "Шахтера" - нет? На мой взгляд, это дискриминация.

Ультрас-болельщикам "Динамо" выделили два сектора за воротами, которые ограждены сеткой, как будто это клетка в зоопарке… Почему я, харьковчанин, купив недешевый билет на центральную трибуну, не могу прийти на стадион с шарфиком любимой команды? Или почему я должен идти на сектор за воротами? Я хочу видеть вблизи, как ребята разминаются, мне приятно быть рядом с командой, слышать кто что подсказывает.

Стюарды ссылаются на какие-то правила, написанные где-то на сайте "Шахтера". Но ведь есть закон о защите прав потребителей. При покупке билета через интернет меня никто не ознакомил с этими правилами. На билете четко прописаны шесть пунктов, которые я не нарушил. У того же "Металлиста 1925" в правилах нет ничего подобного.

Я позвонил на горячую линию ФК "Шахтер". Сперва мне сказали, что деньги за приобретенные билеты вернут, только с задержкой, поскольку я оплачивал карточкой. В течении недели я перезванивал на горячую линию, после чего на мою почту пришел официальный ответ от "Шахтера", в котором было написано, что так как на матче ожидалось больше 15-ти тысяч болельщиков, клуб отнес его к категории повышенного риска и в связи с этим ввел подобные правила. К тому же, на этот раз мне сообщили, что деньги за билеты не вернут…

Я им сказал, что при покупке билетов не был ознакомлен с этими правилами и клуб не только таким поведением испортил отношение к болельщикам, но и нарушил права потребителя. Если бы мы знали, что существуют такие жесткие ограничения на этот матч, то, возможно, не пошли бы на этот сектор.

После всего случившегося нам было очень приятно, что "Динамо" поддержало наше моральное состояние этим приглашением на "Олимпийский". Мы даже не ожидали такой реакции. Считаю, что так должен себя вести по отношению к болельщикам любой клуб. Администрация "Шахтера", по сути, виновата в этом инциденте, но, почему-то, грубо говоря, извиняется за нее, пытается поднять нам настроение Фан-клуб "Динамо". За это киевскому клубу большое спасибо!

О визите харьковских болельщиков "Динамо" в Киев рассказал и Сергей Михайленко, президент Фан-клуба ФК "Динамо":

- Мы увидели пост Дениса в Интернете, и я обратился к Игорю Михайловичу Суркису с предложением пригласить семью на матч. Так как нашим болельщикам не дали возможности поддержать команду в Харькове, футбольный клуб "Динамо" сделал всё, чтобы предоставить им возможность попасть на стадион и поддержать команду уже в Киеве. Это важно для клуба, важно для команды и для всей нашей динамовской семьи. И мы очень рады, что эти люди присутствуют на матче "Динамо" в Лиге Европы.

Игорь Михайлович предложил пригласить их не на один матч, а на оба, которые оставались в этом году – с "Зарей" и "Лугано". Правда, Денис сказал, что из-за работы на два матча у них не получится приехать. Зато ребята решили остаться на несколько дней. Клуб оплатил им проезд и проживание.

Мы очень рады видеть этих людей на стадионе. Для нас очень важно чтобы каждый болельщик приходил на стадион и чувствовал взаимность, отдачу от клуба.