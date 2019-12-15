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"Должны сражаться друг с другом": Гвардиола о конкуренции в МС на позиции Зинченко

"Должны сражаться друг с другом": Гвардиола о конкуренции в МС на позиции Зинченко
15:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:"Горожанам" точно не нужно усиление на левый фланг обороны.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о возникшей конкуренции на позиции левого защитника в своей команде.

"У нас есть три игрока: Бенжамен Менди, Анхелиньо и Александр Зинченко. Менди, например, провел отличный матч против загребского Динамо. Анхелиньо тоже сыграл невероятно хорошо, особенно в выездном матче с Ливерпулем. Они все - Зинченко, Анхелиньо и Менди - должны сражаться друг с другом за место в основе.

Мы знаем о качествах Зинченко. Также у нас есть Менди - когда он в хорошей форме, а его голова не забита другими вещами, то он замечательно играет", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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Напомним, что Зинченко украинец начинал текущий сезон в основе "горожан", однако из-за полученной в октябре травмы он пропустил ряд матчей своего клуба.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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