"Должны сражаться друг с другом": Гвардиола о конкуренции в МС на позиции Зинченко

Новости спорта:"Горожанам" точно не нужно усиление на левый фланг обороны.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о возникшей конкуренции на позиции левого защитника в своей команде.

"У нас есть три игрока: Бенжамен Менди, Анхелиньо и Александр Зинченко. Менди, например, провел отличный матч против загребского Динамо. Анхелиньо тоже сыграл невероятно хорошо, особенно в выездном матче с Ливерпулем. Они все - Зинченко, Анхелиньо и Менди - должны сражаться друг с другом за место в основе.

Мы знаем о качествах Зинченко. Также у нас есть Менди - когда он в хорошей форме, а его голова не забита другими вещами, то он замечательно играет", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, что Зинченко украинец начинал текущий сезон в основе "горожан", однако из-за полученной в октябре травмы он пропустил ряд матчей своего клуба.