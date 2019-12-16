Недвед - о жеребьевке ЛЧ: Могло быть и хуже

Новости спорта:Вице-президент Ювентуса прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, по итогам которой Ювентус сыграет с Лионом.

Павел Недвед, вице-директор туринцев, считает, что жеребьевка могла быть и сложнее, но расслабляться нельзя.

"Могло быть и хуже. Мы не можем жаловаться на Лион, но нельзя радоваться. Нужно всегда быть осторожным в Лиге чемпионов. Не имеет значения, кто противник, важно — в какой форме мы находимся в данный момент

Победа в Лиге чемпионов? Для нас это конкретная цель, мы чувствуем себя на одном уровне с другими командами, которые стремятся выиграть турнир", — приводит слова Недведа Football Italia.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля, а ответные 10, 11, 17 и 18 марта.