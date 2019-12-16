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Иньеста: Зозуля не хотел ехать на матч против Райо

Иньеста: Зозуля не хотел ехать на матч против Райо
18:59 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:По информации журналистов украинец не хотел присутствовать на матче против Райо Вальекано.

Журналист изданий El Digital de Albacete и 5maseldescuento Уго Пинья Иньеста прокомментировал инцидент с оскорблением форварда «Альбасете» Романа Зозули со стороны фанов «Райо Вальекано».

«Зозуля отправился на Вальекас, чтобы играть в футбол. Было бы неслыханно, если бы работник пропустил работу через схожие мотивы. Футболист – работник, и он поехал выполнять свои обязанности.

В течение всей недели Роман сомневался – ехать или нет. У меня был частный разговор с его представителем, и они реально не хотели ехать туда.

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Они понимали, что что-то произойдет. Но это футбол, а Зозуля – работник. Он поехал на работу, защищать эмблему клуба, который ему платит с 2017 года.

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Примера, Новости спорта, Новости футбола, Роман Зозуля, Альбасете.
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