Иньеста: Зозуля не хотел ехать на матч против Райо

Новости спорта:По информации журналистов украинец не хотел присутствовать на матче против Райо Вальекано.

Журналист изданий El Digital de Albacete и 5maseldescuento Уго Пинья Иньеста прокомментировал инцидент с оскорблением форварда «Альбасете» Романа Зозули со стороны фанов «Райо Вальекано».

«Зозуля отправился на Вальекас, чтобы играть в футбол. Было бы неслыханно, если бы работник пропустил работу через схожие мотивы. Футболист – работник, и он поехал выполнять свои обязанности.

В течение всей недели Роман сомневался – ехать или нет. У меня был частный разговор с его представителем, и они реально не хотели ехать туда.

Они понимали, что что-то произойдет. Но это футбол, а Зозуля – работник. Он поехал на работу, защищать эмблему клуба, который ему платит с 2017 года.