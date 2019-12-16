Игрок Шахтера: Думал, сыграем с Манчестер Юнайтед или Интером

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Понедельник, 16.12.2019
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17:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Центрбек считает, что Шахтеру вполне по силам пройти Бенфику.

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился мыслями о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой Горняки сыграют с Бенфикой. Защитник верит, что украинскому клубу удастся пройти дальше. 

«Считаю, Шахтеру вполне по силам пройти Бенфику. Будет нелегко, но есть время подготовиться, разобрать сильные и слабые стороны португальцев. Бенфика любит контролировать мяч, проводить быстрые контратаки», — цитирует Кривцова официальный сайт Шахтера.

– С кем тебе хотелось бы встретиться на этой стадии турнира?

– Если честно, думал, нам попадется Манчестер Юнайтед или миланский Интер.

– Чем отличается португальский футбол? Какие сложности может доставить Бенфика?

– В Португалии все любят атаковать, проводить много времени с мячом, и очень мало команд с оборонительным стилем. Бенфика в числе сильнейших клубов Португалии. Нас ждут очень интересные матчи.

Шахтер проведет первый матч против Бенфики в Харькове 20 февраля. Ответный поединок состоится в Лиссабоне 27 февраля.

Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы

Горняки ушли на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице УПЛ. На первый зимний сбор футболисты Шахтера отправятся 20 января.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, Сергей Кривцов.
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