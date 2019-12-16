Игрок Шахтера: Думал, сыграем с Манчестер Юнайтед или Интером

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился мыслями о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой Горняки сыграют с Бенфикой. Защитник верит, что украинскому клубу удастся пройти дальше.
«Считаю, Шахтеру вполне по силам пройти Бенфику. Будет нелегко, но есть время подготовиться, разобрать сильные и слабые стороны португальцев. Бенфика любит контролировать мяч, проводить быстрые контратаки», — цитирует Кривцова официальный сайт Шахтера.
– С кем тебе хотелось бы встретиться на этой стадии турнира?
– Если честно, думал, нам попадется Манчестер Юнайтед или миланский Интер.
– Чем отличается португальский футбол? Какие сложности может доставить Бенфика?
– В Португалии все любят атаковать, проводить много времени с мячом, и очень мало команд с оборонительным стилем. Бенфика в числе сильнейших клубов Португалии. Нас ждут очень интересные матчи.
Шахтер проведет первый матч против Бенфики в Харькове 20 февраля. Ответный поединок состоится в Лиссабоне 27 февраля.
Горняки ушли на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице УПЛ. На первый зимний сбор футболисты Шахтера отправятся 20 января.