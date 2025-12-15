Романтическая песня-исповедь, написанная на берегу Свитязя: что известно о легендарном "Сне" Степана Гиги (видео)

Эта композиция стала визитной карточкой легендарного певца

Степан Гига – народный артист Украины, певец и композитор, жизнь которого оборвалась 12 декабря 2025 года. Его песни звучали на радио, в заведениях и семейных праздниках несколько десятков лет. Композиция "Сон" — одна из самых популярных в его репертуаре, которую знает, пожалуй, каждый украинец.

Что следует знать

Слова песни "Сон" написал Анатолий Фиглюк, произнесший щемящую речь на похоронах Степана Гиги

Эту композицию они написали вместе во время одного из волынских фестивалей в 2005 году

Песня написана в 2005 году. Слова к ней создал поэт Анатолий Фиглюк, а музыку сам Степан Гига, который и был исполнителем произведения на протяжении 20-ти лет. Композиция вошла в альбом "Розы для тебя" и с тех пор стала одной из самых популярных в репертуаре артиста.

Степан Гига

В интервью для "12 канала" Гига рассказывал, что этот хит связан с Волынью. А именно с фестивалем "На волнах Свитязя", который происходил на курорте в 1995-2014 годах.

По словам самого исполнителя, песня родилась именно как исповедь о чувствах, оставшихся только во снах и воспоминаниях после расставания. В основе сюжета романтические мгновения у озера под звездами и горечь потери, когда любимый человек находится только в сновидениях.

На похоронах Степана Гиги Анатолий Фиглюк произнес щемящую речь. Он назвал артиста "апостолом украинской души".

Текст песни "Сон"

Біля озера у літню ніч

Ми були з тобою віч-на-віч,

Цілувались під зорями ми,

Били лебеді поруч крильми,

І несла понад світом луна,

І у мене кохана одна.

Хлюпотіла тихенько вода,

Що для нас і біда — не біда.

Приспів:

Цей сон, цей сон

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Вона мені сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає.

Любов, о сон,

Вона мене кохає.

Біля озера знову ідем,

Та у серці моїм тихий щем

Зірка в небі нічна дoгора,

Розставання приходить пора.

А благання моє: "Зупинись!"

Лебедята підняли у вись.

І бере нас розлука в полон,

А вночі ти приходиш, мій сон.

Приспів. (2)

Среди других известных песен певца — "Золото Карпат", "Яворина", "А я положил свою любовь на алтарь", "Друзья мои", "Весенни осени не знают", "Одна любовь на двоих". За последние годы Степан Гига "поймай" вторую волну популярности. Молодежь стала слушать его треки и посещать концерты.

