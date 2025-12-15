Романтическая песня-исповедь, написанная на берегу Свитязя: что известно о легендарном "Сне" Степана Гиги (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эта композиция стала визитной карточкой легендарного певца
Степан Гига – народный артист Украины, певец и композитор, жизнь которого оборвалась 12 декабря 2025 года. Его песни звучали на радио, в заведениях и семейных праздниках несколько десятков лет. Композиция "Сон" — одна из самых популярных в его репертуаре, которую знает, пожалуй, каждый украинец.
Что следует знать
- Слова песни "Сон" написал Анатолий Фиглюк, произнесший щемящую речь на похоронах Степана Гиги
- Эту композицию они написали вместе во время одного из волынских фестивалей в 2005 году
Песня написана в 2005 году. Слова к ней создал поэт Анатолий Фиглюк, а музыку сам Степан Гига, который и был исполнителем произведения на протяжении 20-ти лет. Композиция вошла в альбом "Розы для тебя" и с тех пор стала одной из самых популярных в репертуаре артиста.
В интервью для "12 канала" Гига рассказывал, что этот хит связан с Волынью. А именно с фестивалем "На волнах Свитязя", который происходил на курорте в 1995-2014 годах.
По словам самого исполнителя, песня родилась именно как исповедь о чувствах, оставшихся только во снах и воспоминаниях после расставания. В основе сюжета романтические мгновения у озера под звездами и горечь потери, когда любимый человек находится только в сновидениях.
На похоронах Степана Гиги Анатолий Фиглюк произнес щемящую речь. Он назвал артиста "апостолом украинской души".
Текст песни "Сон"
Біля озера у літню ніч
Ми були з тобою віч-на-віч,
Цілувались під зорями ми,
Били лебеді поруч крильми,
І несла понад світом луна,
І у мене кохана одна.
Хлюпотіла тихенько вода,
Що для нас і біда — не біда.
Приспів:
Цей сон, цей сон
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Вона мені сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає.
Любов, о сон,
Вона мене кохає.
Біля озера знову ідем,
Та у серці моїм тихий щем
Зірка в небі нічна дoгора,
Розставання приходить пора.
А благання моє: "Зупинись!"
Лебедята підняли у вись.
І бере нас розлука в полон,
А вночі ти приходиш, мій сон.
Приспів. (2)
Среди других известных песен певца — "Золото Карпат", "Яворина", "А я положил свою любовь на алтарь", "Друзья мои", "Весенни осени не знают", "Одна любовь на двоих". За последние годы Степан Гига "поймай" вторую волну популярности. Молодежь стала слушать его треки и посещать концерты.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о песне "Яворина" Степана Гиги. Узнайте, кто автор композиции, и вспомните, как она звучит.