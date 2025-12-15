Укр

Романтическая песня-исповедь, написанная на берегу Свитязя: что известно о легендарном "Сне" Степана Гиги (видео)

Наталья Дума
Степан Гига Новость обновлена 15 декабря 2025, 17:16
Эта композиция стала визитной карточкой легендарного певца

Степан Гига – народный артист Украины, певец и композитор, жизнь которого оборвалась 12 декабря 2025 года. Его песни звучали на радио, в заведениях и семейных праздниках несколько десятков лет. Композиция "Сон" — одна из самых популярных в его репертуаре, которую знает, пожалуй, каждый украинец.

  • Слова песни "Сон" написал Анатолий Фиглюк, произнесший щемящую речь на похоронах Степана Гиги
  • Эту композицию они написали вместе во время одного из волынских фестивалей в 2005 году

Песня написана в 2005 году. Слова к ней создал поэт Анатолий Фиглюк, а музыку сам Степан Гига, который и был исполнителем произведения на протяжении 20-ти лет. Композиция вошла в альбом "Розы для тебя" и с тех пор стала одной из самых популярных в репертуаре артиста.

Степан Гига
Степан Гига

В интервью для "12 канала" Гига рассказывал, что этот хит связан с Волынью. А именно с фестивалем "На волнах Свитязя", который происходил на курорте в 1995-2014 годах.

По словам самого исполнителя, песня родилась именно как исповедь о чувствах, оставшихся только во снах и воспоминаниях после расставания. В основе сюжета романтические мгновения у озера под звездами и горечь потери, когда любимый человек находится только в сновидениях.

На похоронах Степана Гиги Анатолий Фиглюк произнес щемящую речь. Он назвал артиста "апостолом украинской души".

Текст песни "Сон"

Біля озера у літню ніч

Ми були з тобою віч-на-віч,

Цілувались під зорями ми,

Били лебеді поруч крильми,

І несла понад світом луна,

І у мене кохана одна.

Хлюпотіла тихенько вода,

Що для нас і біда — не біда.

Приспів:

Цей сон, цей сон

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Вона мені сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає.

Любов, о сон,

Вона мене кохає.

Біля озера знову ідем,

Та у серці моїм тихий щем

Зірка в небі нічна дoгора,

Розставання приходить пора.

А благання моє: "Зупинись!"

Лебедята підняли у вись.

І бере нас розлука в полон,

А вночі ти приходиш, мій сон.

Приспів. (2)

Среди других известных песен певца — "Золото Карпат", "Яворина", "А я положил свою любовь на алтарь", "Друзья мои", "Весенни осени не знают", "Одна любовь на двоих". За последние годы Степан Гига "поймай" вторую волну популярности. Молодежь стала слушать его треки и посещать концерты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о песне "Яворина" Степана Гиги. Узнайте, кто автор композиции, и вспомните, как она звучит.

