Рус

Романтична пісня-сповідь, написана на березі Світязя: що відомо про легендарний "Сон" Степана Гіги (відео)

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Степан Гіга Новина оновлена 15 грудня 2025, 17:16
Степан Гіга. Фото Колаж Телеграфу

Ця композиція стала візитівкою легендарного співака

Степан Гіга — народний артист України, співак і композитор, життя якого обірвалося 12 грудня 2025 року. Його пісні звучали на радіо, у закладах та родинних свята кілька десятків років. Композиція "Сон" — одна із найпопулярніших у його репертуарі, яку знає, мабуть, кожен українець.

Що варто знати

  • Слова пісні "Сон" написав Анатолій Фіглюк, який виголосив щемливу промову на похороні Степана Гіги
  • Цю композицію вони написали разом під час одного із волинських фестивалів у 2005 році

Пісню написано у 2005 році. Слова до неї створив поет Анатолій Фіглюк, а музику — сам Степан Гіга, який і був виконавцем твору упродовж 20-ти років. Композиція увійшла до альбому "Троянди для тебе" і з того часу стала однією з найпопулярніших у репертуарі артиста.

Степан Гіга
Степан Гіга

В інтерв'ю для "12 каналу" Гіга розповідав, що цей хіт пов'язаний із Волинню. А саме із фестивалем "На хвилях Світязя", який походив на курорті у 1995-2014 роках.

За словами самого виконавця, пісня народилася саме як сповідь про почуття, що залишилися лише у снах і спогадах після розставання. В основі сюжету — романтичні миті біля озера під зорями та гіркота втрати, коли кохана людина знаходиться лише у сновидіннях.

На похороні Степана Гіги Анатолій Фіглюк сказав щемливу промову. Він назвав артиста "апостолом української душі".

Текст пісні "Сон"

Біля озера у літню ніч

Ми були з тобою віч-на-віч,

Цілувались під зорями ми,

Били лебеді поруч крильми,

І несла понад світом луна,

І у мене кохана одна.

Хлюпотіла тихенько вода,

Що для нас і біда — не біда.

Приспів:

Цей сон, цей сон

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Вона мені сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає.

Любов, о сон,

Вона мене кохає.

Біля озера знову ідем,

Та у серці моїм тихий щем

Зірка в небі нічна дoгора,

Розставання приходить пора.

А благання моє: "Зупинись!"

Лебедята підняли у вись.

І бере нас розлука в полон,

А вночі ти приходиш, мій сон.

Приспів. (2)

Серед інших відомих пісень співака — "Золото Карпат", "Яворина", "А я поклав своє кохання на вівтар", "Друзі мої", "Смереки осені не знають", "Одна любов на двох". За останні роки Степан Гіга "злови" другу хвилю популярності. Молодь стала слухати його треки і відвідувати концерти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про пісню "Яворина" Степана Гіги. Дізнайтеся, хто автор композиції і згадайте, як вона звучить.

Теги:
#Сон #Пісня #Степан Гіга