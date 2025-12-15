Романтична пісня-сповідь, написана на березі Світязя: що відомо про легендарний "Сон" Степана Гіги (відео)

Ця композиція стала візитівкою легендарного співака

Степан Гіга — народний артист України, співак і композитор, життя якого обірвалося 12 грудня 2025 року. Його пісні звучали на радіо, у закладах та родинних свята кілька десятків років. Композиція "Сон" — одна із найпопулярніших у його репертуарі, яку знає, мабуть, кожен українець.

Що варто знати

Слова пісні "Сон" написав Анатолій Фіглюк, який виголосив щемливу промову на похороні Степана Гіги

Цю композицію вони написали разом під час одного із волинських фестивалів у 2005 році

Пісню написано у 2005 році. Слова до неї створив поет Анатолій Фіглюк, а музику — сам Степан Гіга, який і був виконавцем твору упродовж 20-ти років. Композиція увійшла до альбому "Троянди для тебе" і з того часу стала однією з найпопулярніших у репертуарі артиста.

Степан Гіга

В інтерв'ю для "12 каналу" Гіга розповідав, що цей хіт пов'язаний із Волинню. А саме із фестивалем "На хвилях Світязя", який походив на курорті у 1995-2014 роках.

За словами самого виконавця, пісня народилася саме як сповідь про почуття, що залишилися лише у снах і спогадах після розставання. В основі сюжету — романтичні миті біля озера під зорями та гіркота втрати, коли кохана людина знаходиться лише у сновидіннях.

На похороні Степана Гіги Анатолій Фіглюк сказав щемливу промову. Він назвав артиста "апостолом української душі".

Текст пісні "Сон"

Біля озера у літню ніч

Ми були з тобою віч-на-віч,

Цілувались під зорями ми,

Били лебеді поруч крильми,

І несла понад світом луна,

І у мене кохана одна.

Хлюпотіла тихенько вода,

Що для нас і біда — не біда.

Приспів:

Цей сон, цей сон

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Вона мені сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає.

Любов, о сон,

Вона мене кохає.

Біля озера знову ідем,

Та у серці моїм тихий щем

Зірка в небі нічна дoгора,

Розставання приходить пора.

А благання моє: "Зупинись!"

Лебедята підняли у вись.

І бере нас розлука в полон,

А вночі ти приходиш, мій сон.

Приспів. (2)

Серед інших відомих пісень співака — "Золото Карпат", "Яворина", "А я поклав своє кохання на вівтар", "Друзі мої", "Смереки осені не знають", "Одна любов на двох". За останні роки Степан Гіга "злови" другу хвилю популярності. Молодь стала слухати його треки і відвідувати концерти.

