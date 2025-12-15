Романтична пісня-сповідь, написана на березі Світязя: що відомо про легендарний "Сон" Степана Гіги (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ця композиція стала візитівкою легендарного співака
Степан Гіга — народний артист України, співак і композитор, життя якого обірвалося 12 грудня 2025 року. Його пісні звучали на радіо, у закладах та родинних свята кілька десятків років. Композиція "Сон" — одна із найпопулярніших у його репертуарі, яку знає, мабуть, кожен українець.
Що варто знати
- Слова пісні "Сон" написав Анатолій Фіглюк, який виголосив щемливу промову на похороні Степана Гіги
- Цю композицію вони написали разом під час одного із волинських фестивалів у 2005 році
Пісню написано у 2005 році. Слова до неї створив поет Анатолій Фіглюк, а музику — сам Степан Гіга, який і був виконавцем твору упродовж 20-ти років. Композиція увійшла до альбому "Троянди для тебе" і з того часу стала однією з найпопулярніших у репертуарі артиста.
В інтерв'ю для "12 каналу" Гіга розповідав, що цей хіт пов'язаний із Волинню. А саме із фестивалем "На хвилях Світязя", який походив на курорті у 1995-2014 роках.
За словами самого виконавця, пісня народилася саме як сповідь про почуття, що залишилися лише у снах і спогадах після розставання. В основі сюжету — романтичні миті біля озера під зорями та гіркота втрати, коли кохана людина знаходиться лише у сновидіннях.
На похороні Степана Гіги Анатолій Фіглюк сказав щемливу промову. Він назвав артиста "апостолом української душі".
Текст пісні "Сон"
Біля озера у літню ніч
Ми були з тобою віч-на-віч,
Цілувались під зорями ми,
Били лебеді поруч крильми,
І несла понад світом луна,
І у мене кохана одна.
Хлюпотіла тихенько вода,
Що для нас і біда — не біда.
Приспів:
Цей сон, цей сон
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Вона мені сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає.
Любов, о сон,
Вона мене кохає.
Біля озера знову ідем,
Та у серці моїм тихий щем
Зірка в небі нічна дoгора,
Розставання приходить пора.
А благання моє: "Зупинись!"
Лебедята підняли у вись.
І бере нас розлука в полон,
А вночі ти приходиш, мій сон.
Приспів. (2)
Серед інших відомих пісень співака — "Золото Карпат", "Яворина", "А я поклав своє кохання на вівтар", "Друзі мої", "Смереки осені не знають", "Одна любов на двох". За останні роки Степан Гіга "злови" другу хвилю популярності. Молодь стала слухати його треки і відвідувати концерти.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про пісню "Яворина" Степана Гіги. Дізнайтеся, хто автор композиції і згадайте, як вона звучить.