Экс-игрок Арсенала о ситуации в клубе: Эта команда похожа на цирк

Новости спорта:Бакари Санья негативно относится к ситуации в клубе.

Бывший защитник "Арсенала" Бакари Санья считает, что клубом управляют как большим цирком.

"Канониры" не имеют постоянного тренера и опустились на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги после воскресного поражения от "Манчестер Сити".

"Клуб сейчас походит на большой цирк, - цитирует игрока английская пресса. - Не поймешь, кого увольняют, кто приходит, кто принимает решения. Похоже, игрокам не хватает уверенности в себе. Их сложно винить, потому что они не знают, что будет дальше.

Это сложная ситуация для клуба. В клубе всегда были футболисты, которые уходили в конце сезона, но у "Арсенала" давно не было постоянного состава. У них все еще есть отличные игроки. Такие как Месут Озил и Николя Пепе".

Напомним, что в данный момент Санья защищает цвета американского "Монреаль Импакт".