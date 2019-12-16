Экс-игрок Арсенала о ситуации в клубе: Эта команда похожа на цирк

Бывший защитник "Арсенала" Бакари Санья считает, что клубом управляют как большим цирком.
"Канониры" не имеют постоянного тренера и опустились на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги после воскресного поражения от "Манчестер Сити".
"Клуб сейчас походит на большой цирк, - цитирует игрока английская пресса. - Не поймешь, кого увольняют, кто приходит, кто принимает решения. Похоже, игрокам не хватает уверенности в себе. Их сложно винить, потому что они не знают, что будет дальше.
Это сложная ситуация для клуба. В клубе всегда были футболисты, которые уходили в конце сезона, но у "Арсенала" давно не было постоянного состава. У них все еще есть отличные игроки. Такие как Месут Озил и Николя Пепе".
Напомним, что в данный момент Санья защищает цвета американского "Монреаль Импакт".