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Экс-игрок Арсенала о ситуации в клубе: Эта команда похожа на цирк

Экс-игрок Арсенала о ситуации в клубе: Эта команда похожа на цирк
19:38 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бакари Санья негативно относится к ситуации в клубе.

Бывший защитник "Арсенала" Бакари Санья считает, что клубом управляют как большим цирком.

"Канониры" не имеют постоянного тренера и опустились на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги после воскресного поражения от "Манчестер Сити".

"Клуб сейчас походит на большой цирк, - цитирует игрока английская пресса. - Не поймешь, кого увольняют, кто приходит, кто принимает решения. Похоже, игрокам не хватает уверенности в себе. Их сложно винить, потому что они не знают, что будет дальше.

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Это сложная ситуация для клуба. В клубе всегда были футболисты, которые уходили в конце сезона, но у "Арсенала" давно не было постоянного состава. У них все еще есть отличные игроки. Такие как Месут Озил и Николя Пепе".

Напомним, что в данный момент Санья защищает цвета американского "Монреаль Импакт".

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Новости футбола, Бакари Санья.
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