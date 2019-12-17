Ман Сити нацелился на лидера Боруссии Д

Новости спорта:Джейдон Санчо может вернуться в Манчестер Сити.

«Манчестер Сити» заинтересован в выкупе контракта 19-летнего английского вингера «Боруссии» Дортмунд Джейдона Санчо.

В следующем году Санчо может присоединиться к «горожанам» за €120 миллионов. Футболистом также активно интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и мадридский «Реал».

Контракт Джейдона принадлежал «Манчестер Сити» с лета 2016-го по лето 2017-го года, после чего футболист перешел в «Боруссию» за €7,84 миллиона.

В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 22 матча во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.