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Ман Сити нацелился на лидера Боруссии Д

Ман Сити нацелился на лидера Боруссии Д
12:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Джейдон Санчо может вернуться в Манчестер Сити.

«Манчестер Сити» заинтересован в выкупе контракта 19-летнего английского вингера «Боруссии» Дортмунд Джейдона Санчо.

В следующем году Санчо может присоединиться к «горожанам» за €120 миллионов. Футболистом также активно интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и мадридский «Реал».

Контракт Джейдона принадлежал «Манчестер Сити» с лета 2016-го по лето 2017-го года, после чего футболист перешел в «Боруссию» за €7,84 миллиона.

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В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 22 матча во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.

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Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Джейдон Санчо.
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