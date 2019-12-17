Эсперанс разгромил Аль-Садд в матче за пятое место КЧМ

Новости спорта:Тунисский Эсперанс уверенно обыграл Аль-Садд из Катара в матче за пятое место на Клубном чемпионате мира.

Эсперанс еще в первом тайме сделал весомую заявку на победу, забив четыре гола. По дублю оформили Хамду Эльхуни и Анис Бадри. Аль-Садд до перерыва отметился лишь раз. Багдад Бунеджах реализовал пенальти.

Отметим, что на 24-й минуте матча Аль-Садд остался в меньшинстве. Красную карточку получил Абделькарим Хассан за игру рукой.

В начале второго тайма Аль-Садд сократил отставание. Хасан Аль Хайдос был точен с одиннадцатиметровой отметки. Однако отыграться команде легендарного Хави не удалось.

Эсперанс до конца встречи забил еще дважды. Эльхуни оформил хет-трик, еще один гол на счету Самеха Дербали.

Сегодня состоится и первый полуфинальный матч КЧМ, в котором сыграют Фламенго (Бразилия) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия). Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.

Завтра во втором полуфинале встретятся Ливерпуль (Англия) и Монтеррей (Мексика).

Клубный чемпионат мира-2019. Матч за 5-е место

Аль-Садд (Катар) — Эсперанс (Тунис) 2:6 (1:4)

Голы: Бунеджах, 32, пен., Аль Хайдос, 49, пен. — Эльхуни, 6, 42, 74, Бадри, 13, 25, пен., Дербали, 87