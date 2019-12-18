Вальверде перед матчем с Реалом : Силы невероятно сбалансированы

Новости спорта:Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде отметил, что каждое противостояние этих команд очень сложное.

Главный тренер каталонской Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал грядущее Эль-Класико, которое пройдет в рамках перенесенного 10-го тура Ла Лиги.

"Каждое Эль-Класико сложное, а для некоторых футболистов оно будет первым. Эта первая часть сезона, нам еще нужно будет отыграть много поединков. То, что мы имеем одинаковое количество очков с Реалом, значит, что в нынешнем сезоне силы невероятно сбалансированы.

Мы обязаны отыскать свой стиль игры, в независимости от того, какой состав Зидан изберет на матч. У них множество вариантов. Самое главное - найти свою игру", - цитирует специалиста Marca.

Матч между Барселоной и Реалом начнется в 21:00 по киевскому времени.