Барселона - Реал: слова Вальверде после Эль-Классико

Новости спорта:Эрнесто Вальверде проанализировал поединок на послематчевой пресс-конференции.

Барселона принимала Реал в матче 10-го тура чемпионата Испании, который завершился вничью.

Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде проанализировал поединок на послематчевой пресс-конференции.

"Матч получился очень напряженным. У обеих команд были удачные и неудачные периоды. Соперник давил на нас и создавал проблемы. Когда нам удавалось пройти их прессинг, то мы создавали моменты. Но в игре было больше напряжения и карточек, чем тактики.

Когда соперник начинает давить, то на первый план выходит индивидуальное мастерство и дуэли двух игроков. Иногда у нас получалось переиграть соперника один-на-один, иногда - нет.

Мы играли дома, поэтому на нас давила необходимость победить. Преимущество домашнего поля было на нашей стороне. Конечно, мы бы хотели победить. Но Реал провел отличный матч", - цитирует Вальверде Mundo Deportivo.