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Почеттино может вернуться в Тоттенхэм

Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
20:51 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Даниэль Леви рассказал, насколько тяжело ему далось решение уволить аргентинца.

Президент Тоттенхэма Даниэль Леви не исключил возвращения аргентинского специалиста Маурисио Почеттино в лондонский клуб.

"Вы должны понимать, что за пять с половиной лет у меня сложились особые отношения с Маурисио. Увольнение Почеттино - это не то, чего я хотел. Это было мое сложнейшее решение о смене тренера. Но я сказал ему об увольнении, и он понял меня.

Почеттино уже долгое время в футболе, и он знает, что ничего личного в моем решении не было. Знаю, что он вернется к работе. У него еще будет возможность потренировать какой-нибудь великий клуб. Возможно, однажды он вернется в Тоттенхэм", - приводит слова Леви Evening Standard.

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Напомним, что преемником Почеттино в Тоттенхэме стал Жозе Моуринью.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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