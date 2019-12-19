Барселона готовит для Месси улучшенный контракт

Новости спорта:Текущее соглашение Лионеля Месси каталонцами рассчитано до лета 2021 года.

Руководство Барселоны начало работу над новым контрактом для нападающего команды Лионеля Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, "сине-гранатовые" уже побеседовали с Хорхе Месси, отцом и агентом игрока. Новое соглашение будет рассчитано до 2023 года. При этом нынешний контракт Лионеля Месси с Барселоной действует до лета 2021 года.

Отмечается, что футболист согласен подписать новый контракт при условии, что не будет испытывать проблем со здоровьем.

Напомним, в текущем сезоне Месси провел 17 матчей за Барселону во всех турнирах, отметившись 14 голами и девятью ассистами.