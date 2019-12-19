Барселона готовит для Месси улучшенный контракт

Руководство Барселоны начало работу над новым контрактом для нападающего команды Лионеля Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, "сине-гранатовые" уже побеседовали с Хорхе Месси, отцом и агентом игрока. Новое соглашение будет рассчитано до 2023 года. При этом нынешний контракт Лионеля Месси с Барселоной действует до лета 2021 года.
Отмечается, что футболист согласен подписать новый контракт при условии, что не будет испытывать проблем со здоровьем.
Напомним, в текущем сезоне Месси провел 17 матчей за Барселону во всех турнирах, отметившись 14 голами и девятью ассистами.