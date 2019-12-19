Ибрагимович хочет поработать с Анчелотти

Новости спорта:Карло Анчелотти в ближайшее время может стать главным тренером Эвертона.

Опытный нападающий Златан Ибрагимович заинтересован снова поработать под руководством экс-наставника Наполи Карло Анчелотти. Об этом сообщает The Telegraph.

Итальянский специалист в ближайшем будущем может возглавить Эвертон, поэтому Златан хотел бы перебраться вслед за тренером на Гудисон Парк.

Напомним, что Ибрагимович выступал под руководством Карло Анчелотти в ПСЖ.

Ранее самым вероятным местом продолжения карьеры Златана Ибрагимовича назывался Милан, однако пока стороны не могут договориться по продолжительности контракта.