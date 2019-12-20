Зинченко вернулся после травмы: действия в матче Кубка Английской лиги (Видео)

Новости спорта:Украинец пропустил больше месяца из-за травмы.

Защитник горожан Александр Зинченко вернулся в стартовый состав после длительной паузы. связанной с травмой и операцией в Барселоне. Манчестер Сити обыграл Оксфорд Юнайтед со счетом 3:1 и вышел в 1/2 финала кубка Английской лиги.

За свои действия игрок национальной сборной Украины получил от Manchester Evening News хорошую оценку (7). Выше только у Бернарду Силвы (8).

Действия Зинченко:

Британская пресса оценила выход Зинченко в стартовом составе, как начало битвы за основу Ман Сити на позиции левого защитника с Менди, который хорошо вписался в команду пока украинец залечивал травму.